СМИ: Эрдоган назначит своим помощником бывшего лидера оппозиции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назначит бывшего лидера оппозиции, экс-председателя партии IYI Мераль Акшенер своим помощником.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назначит бывшего оппозиционного лидера, экс-председателя партии IYI Мераль Акшенер своим помощником.

Как сообщает Report со ссылкой на газету Cumhuriyet, с таким заявлением выступил журналист Эрдал Саглам.

По его словам, назначение М.Акшенер уже одобрено.

Таким образом число помощников Эрдогана увеличится до двух, в настоящее время помощником турецкого лидера является вице-президент Джевдет Йылмаз.

Отметим, что в ближайшие месяцы, как ожидается, в Кабмине Турции будут произведены перестановки. По имеющимся данным, как минимум шесть министров будут освобождены от должности.

Напомним, что 5 июня прошлого года Эрдоган провел встречу с Акшенер. В мае 2024 года она подала в отставку с поста председателя партии IYI.