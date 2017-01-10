СМИ: Эксперты минобороны России установили причину крушения Ту-154 над Черным морем

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Эксперты Минобороны России после расшифровки бортовых самописцев с разбившегося над Черным морем Ту-154 смогли назвать причины авиакатастрофы. По их мнению, к трагедии привела совокупность нескольких факторов: ошибка второго пилота, перепутавшего при взлете рычаги управления шасси и закрылками, и перегруженность самолета. Как сообщает Report об этом пишет "Лайф".

Как отметил знакомый с ходом расследования источник, эксперты считают приоритетной причиной катастрофы именно человеческий фактор. По его словам, на третьей минуте полета, когда лайнер находился на высоте 450 м над уровнем моря, сработали датчики системы курсовой устойчивости. "Машина стала резко терять высоту из-за проблем с закрылками", – добавил он. Это произошло после того, как 33-летний капитан Александр Ровенский убрал закрылки вместо того, чтобы убрать шасси.

"Экипаж попытался развернуть машину, чтобы дотянуть до земли, однако сделать этого уже не успел", – подчеркнул источник.

При этом по сообщению российских СМИ, в минобороне России опровергли публикацию "Лайф", отметив, что расследование пока продолжается.

Утром 25 декабря самолет министерства обороны России Ту-154, летевший из Сочи в Сирию, потерпел крушение над Черным морем. На борту самолета Минобороны находились 92 человека. Большую часть тех, кто направлялся в Сирию, составляли участники хора имени Александрова. Помимо этого на борту находились журналисты трех российских телеканалов: Первого, НТВ и "Звезды", а также глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, двое федеральных госслужащих.