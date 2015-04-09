СМИ: Экспертиза признала вменяемым обвиняемого в массовом убийстве в Гюмри

Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ Российский военнослужащий Валерий Пермяков, обвиняемый в убийстве семьи из семи человек в армянском городе Гюмри, признан вменяемым, сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".

"Проведенная, по поручению следствия, психиатрическая экспертиза признала военнослужащего вменяемым. Он полностью осознавал свои действия в момент совершения преступления", - заявил источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, военнослужащий 102-ой российской военной базы в Гюмри Валерий Пермяков обвиняется в убийстве семьи из семи человек. Ранее сообщалось, что суд над В. Пермяковым пройдет на территории российской военной базы.