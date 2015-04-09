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    СМИ: Экспертиза признала вменяемым обвиняемого в массовом убийстве в Гюмри

    Он полностью осознавал свои действия в момент совершения преступления

    Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ Российский военнослужащий Валерий Пермяков, обвиняемый в убийстве семьи из семи человек в армянском городе Гюмри, признан вменяемым, сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс". 

    "Проведенная, по поручению следствия, психиатрическая экспертиза признала военнослужащего вменяемым. Он полностью осознавал свои действия в момент совершения преступления", - заявил источник, знакомый с ситуацией. 

    Напомним, военнослужащий 102-ой российской военной базы в Гюмри Валерий Пермяков обвиняется  в убийстве семьи из семи человек.  Ранее сообщалось, что суд над В. Пермяковым пройдет на территории российской военной базы. 

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