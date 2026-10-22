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    В одном из лицеев Румынии подросток напал с мачете на одноклассников, двое ранены

    Другие страны
    • 22 октября, 2026
    • 13:41
    В одном из лицеев Румынии подросток напал с мачете на одноклассников, двое ранены

    В лицее в городе Питешти (Румыния) 15-летний подросток с мачете напал на одноклассников, две получили ранения.

    Как передает Report, об этом сообщают местные медиа.

    Двое старшеклассников сообщили учителям об инциденте в туалете, и вызвали полицию.

    "Ученик 9-го класса ворвался на территорию средней школы с мачете и в отместку ранил двух своих одноклассников. Инцидент произошел в туалете во время перемены... Двое учеников 11-го класса немедленно сообщили об этом учителям, и те вызвали полицию", - говорится в сообщении администрации лицея.

    Нападавший задержан, ведется расследование.

    Руководство лицея заявило, не может объяснить действия подростка, поскольку ранее он не участвовал в конфликтах.

    Вооруженное нападение Учебное заведение Румыния
    MiniBoss
    44 filmi

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