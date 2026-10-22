В одном из лицеев Румынии подросток напал с мачете на одноклассников, двое ранены
Другие страны
- 22 октября, 2026
- 13:41
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В лицее в городе Питешти (Румыния) 15-летний подросток с мачете напал на одноклассников, две получили ранения.
Как передает Report, об этом сообщают местные медиа.
Двое старшеклассников сообщили учителям об инциденте в туалете, и вызвали полицию.
"Ученик 9-го класса ворвался на территорию средней школы с мачете и в отместку ранил двух своих одноклассников. Инцидент произошел в туалете во время перемены... Двое учеников 11-го класса немедленно сообщили об этом учителям, и те вызвали полицию", - говорится в сообщении администрации лицея.
Нападавший задержан, ведется расследование.
Руководство лицея заявило, не может объяснить действия подростка, поскольку ранее он не участвовал в конфликтах.
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