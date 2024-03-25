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СМИ: Дроны атаковали крупную электростанцию в Ростовской области

СМИ: Дроны атаковали крупную электростанцию в Ростовской области Два энергоблока Новочеркасской ГРЭС в Ростовской области РФ выведены из эксплуатации. По словам очевидцев, электростанцию атаковали беспилотники.
В регионе
25 марта 2024 г. 07:44
СМИ: Дроны атаковали крупную электростанцию в Ростовской области

Два энергоблока Новочеркасской ГРЭС в Ростовской области РФ выведены из эксплуатации. По словам очевидцев, электростанцию атаковали беспилотники.

Как передает Report, об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По предварительным данным, в атаке на электростанцию участвовали сразу несколько дронов. Предположительно, первые из них попытались атаковать в 02:30 по местному времени.

По словам главы региона Василия Голубева на подстанции началось возгорание. Из-за пожара в итоге автоматически отключились высоковольтные линии 330 кВ – Тихорецкая и Ростовская.

Сейчас же энергоснабжение потребителей восстановлено. Из эксплуатации временно выведено два энергоблока ГРЭС.

Официально информация об атаке беспилотников не подтверждена.

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