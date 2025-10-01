Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    СМИ: Для мира на Кавказе недопустимо игнорировать минную угрозу в Азербайджане

    В регионе
    • 01 октября, 2025
    • 13:53
    Игнорировать минный кризис на Южном Кавказе и считать его проблемой прошлого является недопустимым для международного сообщества.

    Как передает Report, об этом в своей статье в издании Commonspace пишет политолог Максимиллиан Ван Ланге.

    Он подчеркнул, что, хотя в отношениях между Баку и Ереваном наметился прорыв, свидетельствующий о возможности достижения устойчивого мира, наземные мины и неразорвавшиеся боеприпасы продолжают создавать ежедневную угрозу для региона и оставаться спорным вопросом между сторонами.

    По словам Ван Ланге, регион Южного Кавказа в целом уязвим перед минной угрозой, однако больше всего от нее пострадал Азербайджан.

    "Наибольший урон [от мин] несет Азербайджан, где более 13% территории страны (около 11 667 км²) по-прежнему загрязнено минами, в основном в районах Карабаха и Восточного Зангезура. С 2020 года в этом районе от мин погибли или получили ранения 399 человек, а общее число косвенных и прямых жертв за последние 30 лет превысило 3400 человек, включая значительное число женщин и детей. Несмотря на разминирование, в результате которого было очищено более 200 тыс. гектаров и обезврежено почти 120 тыс. мин и взрывных устройств, обширные территории остаются недоступными. Это задерживает возвращение около 800 тыс. перемещенных лиц и подрывает экономический потенциал региона", - отметил он.

    Политолог отметил, что минное загрязнение, по подсчетам Всемирного банка, ежегодно приводит к экономическим потерям региона на сумму более $500 млн.

    Автор статьи в качестве для решения минной проблемы и содействия ускорению мирного процесса между Азербайджаном и Арменией предложил создание "зон, свободных от мин": "взаимный мониторинг мог бы стать важной мерой укрепления доверия между сторонами".

