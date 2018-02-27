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    СМИ: Дагестанский министр сбежал в Украину после обысков

    Врио министра архитектуры Дагестана Ибрагим Казибеков покинул республику и на данный момент находится на территории Украины

    Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Врио министра архитектуры и ЖКХ Дагестана Ибрагим Казибеков, в доме которого сегодня проводились обыски, не обнаружен ни по месту жительства, ни на рабочем месте, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

    По словам источника агентства, И.Казибеков уже покинул республику и на данный момент, предположительно, находится на территории Украины.

    "Эта информация уточняется", - добавил собеседник.

    Отметим, что сегодня в доме И.Казибекова и его ведомстве прошли обыски в рамках расследования уголовных дел по статьям УК РФ "мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере" и "присвоение или растрата, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере".

    Информированный источник пояснил, что, по предварительным данным, Казибеков в сговоре с бывшим премьер-министром республики, ныне арестованным Абдусамадом Гамидовым, завышал цены при реализации адресной программы переселения граждан из аварийного жилья.

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