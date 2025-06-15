СМИ: Число погибших в результате израильских ударов в Иране превышает 400 человек

В результате ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Иране погибли по меньшей мере 406 человек, 654 получили ранения.

В результате ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Иране погибли по меньшей мере 406 человек, 654 получили ранения.

Как передает Report со ссылкой на Associated Press, об этом сообщила организация "Активисты по правам человека в Иране".

"По данным правозащитной группы "Активисты по правам человека", которая долгое время следит за ситуацией в стране, в результате ударов Израиля по Ирану погибли по меньшей мере 406 человек, еще 654 получили ранения. Правительство Ирана не раскрыло общее число человеческих потерь", – отметило AP.

Ранее глава Информационного центра Министерства здравоохранения Ирана Хосейн Кирманпур сообщил, что по состоянию на 14 число погибли 128 человек, сотни людей получили ранения.