СМИ: Число погибших в результате израильских ударов в Иране превышает 400 человек

В результате ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Иране погибли по меньшей мере 406 человек, 654 получили ранения.
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"По данным правозащитной группы "Активисты по правам человека", которая долгое время следит за ситуацией в стране, в результате ударов Израиля по Ирану погибли по меньшей мере 406 человек, еще 654 получили ранения. Правительство Ирана не раскрыло общее число человеческих потерь", – отметило AP.
Ранее глава Информационного центра Министерства здравоохранения Ирана Хосейн Кирманпур сообщил, что по состоянию на 14 число погибли 128 человек, сотни людей получили ранения.