СМИ: Число погибших на протестах в Иране достигло 544 человек
В регионе
- 12 января, 2026
- 09:38
В ходе общенациональных протестов в Иране подтверждена гибель как минимум 544 человек.
Об этом сообщает Report со ссылкой на информационное агентство Human Rights Activist News Agency (HRANA), базирующееся в Вашингтоне.
Согласно представленным данным, десятки дел о предполагаемых жертвах по-прежнему находятся на стадии расследования. Кроме того, свыше 10,68 тыс. человек после ареста были переведены в тюрьмы.
Протестные акции охватили 585 населенных пунктов в 186 городах всех 31 провинции страны.
Между тем, информационного агентства Tasnim сообщило, что ночь на воскресенье, 11 января, стала самой спокойной в Тегеране после трех предыдущих ночей напряженности.
