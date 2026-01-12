Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    В регионе
    • 12 января, 2026
    • 09:38
    СМИ: Число погибших на протестах в Иране достигло 544 человек

    В ходе общенациональных протестов в Иране подтверждена гибель как минимум 544 человек.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на информационное агентство Human Rights Activist News Agency (HRANA), базирующееся в Вашингтоне.

    Согласно представленным данным, десятки дел о предполагаемых жертвах по-прежнему находятся на стадии расследования. Кроме того, свыше 10,68 тыс. человек после ареста были переведены в тюрьмы.

    Протестные акции охватили 585 населенных пунктов в 186 городах всех 31 провинции страны.

    Между тем, информационного агентства Tasnim сообщило, что ночь на воскресенье, 11 января, стала самой спокойной в Тегеране после трех предыдущих ночей напряженности.

    Иран протесты Протесты в Иране погибшие
    KİV: İrandakı etirazlarda ölənlərin sayı 544-ə çatıb
    Iran protests death toll hits at least 544

