СМИ: Число погибших на протестах в Иране достигло 544 человек

В ходе общенациональных протестов в Иране подтверждена гибель как минимум 544 человек.

Об этом сообщает Report со ссылкой на информационное агентство Human Rights Activist News Agency (HRANA), базирующееся в Вашингтоне.

Согласно представленным данным, десятки дел о предполагаемых жертвах по-прежнему находятся на стадии расследования. Кроме того, свыше 10,68 тыс. человек после ареста были переведены в тюрьмы.

Протестные акции охватили 585 населенных пунктов в 186 городах всех 31 провинции страны.

Между тем, информационного агентства Tasnim сообщило, что ночь на воскресенье, 11 января, стала самой спокойной в Тегеране после трех предыдущих ночей напряженности.