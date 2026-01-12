İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar
    KİV: İrandakı etirazlarda ölənlərin sayı 544-ə çatıb

    • 12 yanvar, 2026
    • 09:43
    İranda ümummilli etirazlar zamanı ən azı 544 nəfərin həlak olduğu təsdiqlənib.

    Bu barədə "Report" Vaşinqtonda yerləşən "Human Rights Activist News Agency"ə (HRANA) istinadən xəbər verir.

    Təqdim olunan məlumatlara əsasən, onlarla güman edilən qurbanlarla bağlı işlər hələ də araşdırma mərhələsindədir. Bundan əlavə, on mindən çox insan həbsdən sonra həbsxanalara köçürülüb.

    Etiraz aksiyaları ölkənin 31 vilayətində 186 şəhərin 585 yaşayış məntəqəsini əhatə edib.

