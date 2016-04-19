СМИ: Более 20 самолетов ВВС Турции нанесли удары по базам РПК в Ираке

Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ Двадцать два самолета ВВС Турции нанесли авиаудары по позициям членов запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил во вторник телеканал NTV.

По данным источника телеканала в генштабе Турции, авиаудары были нанесены на основе разведданных по укрытиям и складам оружия РПК в районе Гара на севере Ирака. В операции принимали участие истребители F-16 и F-4 ВВС Турции.

Боевая авиация Турции ранее неоднократно подвергала ударам позиции курдских повстанцев на севере Ирака после того, как в июле прошлого года на юго-востоке Турции возобновился вооруженный конфликт с РПК.