 Наверх
    Закрыть фоторежим

    СМИ: Более 20 самолетов ВВС Турции нанесли удары по базам РПК в Ираке

    Авиаудары были нанесены на основе разведданных по укрытиям и складам оружия РПК в районе Гара на севере Ирака

    Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ Двадцать два самолета ВВС Турции нанесли авиаудары по позициям членов запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил во вторник телеканал NTV.

    По данным источника телеканала в генштабе Турции, авиаудары были нанесены на основе разведданных по укрытиям и складам оружия РПК в районе Гара на севере Ирака. В операции принимали участие истребители F-16 и F-4 ВВС Турции.

    Боевая авиация Турции ранее неоднократно подвергала ударам позиции курдских повстанцев на севере Ирака после того, как в июле прошлого года на юго-востоке Турции возобновился вооруженный конфликт с РПК.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi