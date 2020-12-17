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СМИ: Бидзина Иванишвили уходит из политики

СМИ: Бидзина Иванишвили уходит из политики Председатель правящей партии Грузии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили второй раз уходит из политики.
В регионе
17 декабря 2020 г. 22:12
СМИ: Бидзина Иванишвили уходит из политики
Бидзина Иванишвили

Председатель правящей партии Грузии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили второй раз уходит из политики.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом сообщили местные СМИ.

По имеющимся данным, на следующей неделе партия проведет съезд, председателем которого будет избран исполнительный секретарь Ираклий Кобахидзе.

В свою очередь, генеральный секретарь "Грузинской мечты" Каха Каладзе заявил, что вопрос о назначении Кобахидзе председателем партии не обсуждался.

Отметим, что миллиардер Б.Иванишвили был премьер-министром Грузии в 2012-2013 годах. Хотя он ушел из политики в 2013 году, но вернулся через пять лет, возглавив правящую партию.

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Версия на азербайджанском языке KİV: Bidzina İvanişvili siyasətdən gedir

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