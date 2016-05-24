 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Аятолла Ахмад Джанати избран председателем Совета экспертов Ирана

    Совет экспертов пятого созыва собрался сегодня на свое первое заседание в Тегеране

    Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Аятолла Ахмад Джанати избран председателем Совета экспертов Ирана с двухлетним мандатом, сообщает Report со ссылкой на Tasnim. Кандидатуру аятоллы поддержал 51 из 86 присутствовавших на заседании членов Совета.

    Совет экспертов пятого созыва собрался сегодня на свое первое заседание в Тегеране. Нынешний состав этого органа, в который вошли 88 видных шиитских богословов и исламских правоведов, был избран во время всеобщих выборов 26 февраля прямым голосованием граждан.

    Срок полномочий нынешнего Совета экспертов истекает в 2024 году. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi