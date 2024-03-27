СМИ: Армения собирается вернуть Грузии село Джилиза

Армения собирается активизировать работы по демаркации границ не только с Азербайджаном, но и с Грузией. Так, армянская сторона планирует вернуть Грузии село Джилиза (Лорийская область).

Армения собирается активизировать работы по демаркации границ не только с Азербайджаном, но и с Грузией. Так, армянская сторона планирует вернуть Грузии село Джилиза (Лорийская область).

Как передает Report со ссылкой на газету "Жоховурт", этот вопрос был обсужден в ходе недавнего визита премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе в Ереван с армянским коллегой Николом Пашиняном.

"С моим коллегой обсудили возможности активизации демаркационного процесса между Арменией и Грузией", - заявил премьер Армении по итогам встречи с Кобахидзе.

Отметим, что Армения и Грузия обсуждают вопрос демаркации государственной границы с 1992 года, а с 1996 года между двумя странами действуют комиссии по делимитации и демаркации границы, но они работают в весьма пассивном режиме.