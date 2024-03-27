О нас

СМИ: Армения собирается вернуть Грузии село Джилиза

СМИ: Армения собирается вернуть Грузии село Джилиза Армения собирается активизировать работы по демаркации границ не только с Азербайджаном, но и с Грузией. Так, армянская сторона планирует вернуть Грузии село Джилиза (Лорийская область).
В регионе
27 марта 2024 г. 10:23
СМИ: Армения собирается вернуть Грузии село Джилиза

Армения собирается активизировать работы по демаркации границ не только с Азербайджаном, но и с Грузией. Так, армянская сторона планирует вернуть Грузии село Джилиза (Лорийская область).

Как передает Report со ссылкой на газету "Жоховурт", этот вопрос был обсужден в ходе недавнего визита премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе в Ереван с армянским коллегой Николом Пашиняном.

"С моим коллегой обсудили возможности активизации демаркационного процесса между Арменией и Грузией", - заявил премьер Армении по итогам встречи с Кобахидзе.

Отметим, что Армения и Грузия обсуждают вопрос демаркации государственной границы с 1992 года, а с 1996 года между двумя странами действуют комиссии по делимитации и демаркации границы, но они работают в весьма пассивном режиме.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Armenia sets to hand over village of Jiliza back to Georgia
Версия на азербайджанском языке KİV: Ermənistan Ciliza kəndini Gürcüstana qaytarmağa hazırlaşır

Другие новости из категории

Токаев отправится в Китай с рабочим визитом
Токаев отправится в Китай с рабочим визитом
27 марта 2024 г. 09:48
Сгоревший Crocus City Hall оказался в залоге у Газпромбанка
Сгоревший Crocus City Hall оказался в залоге у Газпромбанка
27 марта 2024 г. 09:31
Посольство Азербайджана в Грузии поздравило футболистов этой страны с выходом на ЕВРО-2024
Посольство Азербайджана в Грузии поздравило футболистов этой страны с выходом на ЕВРО-2024
27 марта 2024 г. 01:04
Директор ФСБ России: Радикалам помогли совершить теракт в Крокусе
Директор ФСБ России: Радикалам помогли совершить теракт в "Крокусе"
26 марта 2024 г. 22:25
В Турции заявили, что прекратили военное сотрудничество с Израилем после начала кризиса в Газе
В Турции заявили, что прекратили военное сотрудничество с Израилем после начала кризиса в Газе
26 марта 2024 г. 22:12
Дорога к грузино-армянской границе закрыта для всех видов транспорта
Дорога к грузино-армянской границе закрыта для всех видов транспорта
26 марта 2024 г. 21:33
На территорию России не впустили 40 граждан Киргизии
На территорию России не впустили 40 граждан Киргизии
26 марта 2024 г. 21:11
США расширили список антироссийских санкций
США расширили список антироссийских санкций
26 марта 2024 г. 20:59
Спасатели завершили разбор завалов в Крокус сити холле
Спасатели завершили разбор завалов в "Крокус сити холле"
26 марта 2024 г. 18:20
Верховный муфтий Крыма: Нельзя говорить ни о какой безопасности для мусульман в России
Верховный муфтий Крыма: Нельзя говорить ни о какой безопасности для мусульман в России
26 марта 2024 г. 18:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi