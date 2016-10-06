СМИ: Американцы создают новую базу в Ираке

Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ США приступили к созданию базы в районе Башика, которая будет использоваться в операции американской армии по освобождению иракского Мосула от террористической группировки "Исламское государство" (ИГ), передает Report со ссылкой на турецкую газету Milliyet.

По информации издания, работы по созданию базы ведутся в непосредственной близости от района, где турецкие военные инструкторы готовят бойцов.

"Размещение американских советников в строящемся лагере планируется с 10 октября", - пишет Milliyet.

Турецкие СМИ сообщают, что группа из 22 американских военных советников на прошлой неделе побывала в районе плотины у Мосула, а затем приступила к работам по созданию базы в Башике.