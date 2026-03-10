СВР Армении: Зафиксированы случаи вмешательства сил за рубежом в избирательные процессы в стране

В одной из стран зафиксированы случаи давления на граждан Армении и попытки вмешательства в предстоящие избирательные процессы.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом говорится в заявлении Службы внешней разведки Армении.

"Служба внешней разведки получает разведывательную информацию о том, что в некоторой стране различные лица, выступая от имени специальных служб данного государства, пытаются оказывать давление на лиц армянского происхождения и граждан Республики Армения, осуществляющих экономическую деятельность в этой стране, побуждая их предпринимать действия в поддержку некоторых политических сил, заявивших о намерении участвовать в предстоящих парламентских выборах в Армении", - говорится в заявлении.

Отмечается, что предпринимаемые действия не ограничиваются оказанием финансовой и организационной поддержки указанным политическим силам со стороны этих бизнесменов.

Напомним, что парламентские выборы в Армении намечены на 7 июня 2026 года.