СВР Армении: Зафиксированы случаи вмешательства сил за рубежом в избирательные процессы в стране

    • 10 марта, 2026
    • 12:44
    В одной из стран зафиксированы случаи давления на граждан Армении и попытки вмешательства в предстоящие избирательные процессы.

    Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом говорится в заявлении Службы внешней разведки Армении.

    "Служба внешней разведки получает разведывательную информацию о том, что в некоторой стране различные лица, выступая от имени специальных служб данного государства, пытаются оказывать давление на лиц армянского происхождения и граждан Республики Армения, осуществляющих экономическую деятельность в этой стране, побуждая их предпринимать действия в поддержку некоторых политических сил, заявивших о намерении участвовать в предстоящих парламентских выборах в Армении", - говорится в заявлении.

    Отмечается, что предпринимаемые действия не ограничиваются оказанием финансовой и организационной поддержки указанным политическим силам со стороны этих бизнесменов.

    Напомним, что парламентские выборы в Армении намечены на 7 июня 2026 года.

    Ermənistanın Xarici Kəşfiyyat Xidməti seçkilərə xarici müdaxilə barədə məlumat yayıb
    Лента новостей