Служба внешней разведки Армении будет отвечать за выдачу доступа к гостайне

Служба внешней разведки Армении будет отвечать за выдачу разрешений на доступ к сведениям, содержащим государственную тайну.

Служба внешней разведки Армении будет отвечать за выдачу разрешений на доступ к сведениям, содержащим государственную тайну.

Как передает Report cо ссылкой на армянские СМИ, решение об этом было принято в четверг на заседании правительства Армении.

Служба будет координировать контроль по сохранению режима секретности.

Если у представителей службы возникнут сомнения по поводу лиц, получивших доступ к секретной информации, они будут иметь право на дополнительные проверки.

Напомним, что Служба внешней разведки отделилась от Службы национальной безопасности в декабре 2022 года, ее главой была назначена Кристине Григорян (бывший омбудсмен Армении).