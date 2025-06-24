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Служба разведки Грузии будет интегрирована в Службу госбезопасности

Служба разведки Грузии будет интегрирована в Службу госбезопасности Служба разведки Грузии будет интегрирована в Службу госбезопасности
В регионе
24 июня 2025 г. 15:34
Служба разведки Грузии будет интегрирована в Службу госбезопасности

В рамках реформы системы безопасности Грузии Служба разведки будет интегрирована в Службу государственной безопасности (СГБ).

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил глава СГБ Анри Оханашвили, представляя в парламенте отчет о деятельности за 2024 год.

По его словам, это изменение послужит углублению консолидации в системе безопасности, а также повышению координации и эффективности.

"Подобная модель существует также в ряде стран-членов НАТО или ЕС - Австрии, Турции, Канаде, Литве, Греции, Словакии, Словении и Хорватии", - отметил Оханашвили.

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