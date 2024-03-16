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Слуцкий: Поздравляю Азербайджан с успехами, в том числе после возвращения Карабаха домой

Слуцкий: Поздравляю Азербайджан с успехами, в том числе после возвращения Карабаха домой Своими теплыми чувствами к Азербайджану и пожеланиями успехов и процветания правительству и народу страны поделился кандидат в президента России, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
В регионе
16 марта 2024 г. 15:18
Слуцкий: Поздравляю Азербайджан с успехами, в том числе после возвращения Карабаха домой

Своими теплыми чувствами к Азербайджану и пожеланиями успехов и процветания правительству и народу страны поделился кандидат в президента России, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Как сообщил российскому бюро Report Л.Слуцкий, отношения между Россией и Азербайджаном на сегодняшний день идут по нарастающей.

"Приветствую всех, кто видит и слышит меня в Азербайджане. Я живу с Азербайджаном в душе и сердце очень давно", - отметил кандидат.

Политик поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с теми успехами, которые достигаются в экономике Азербайджана, в том числе после возвращения Карабаха домой. Он напомнил, что все, что завещал основатель современного Азербайджана Гейдар Алиев, уже выполнено.

"Еще много осталось сделать для людей и их возвращения. Уверен, что скоро будет подписан мирный договор [с Арменией]. Хочу также выразить уверенность, что многие инфраструктурно значимые проекты будут реализовываться и развиваться. Азербайджан сегодня — одна из самых процветающих стран и экономик на постсоветском пространстве. Хочу пожелать дальнейших успехов и в экономике и в социальной политике. Безусловно, наши отношения будут развиваться еще быстрее", - сказал Слуцкий, добавив, что гордится эффективным взаимодействием Москвы и Баку.

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