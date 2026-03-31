Следующая встреча глав МИД стран НАТО пройдет в Швеции
В регионе
- 31 марта, 2026
- 14:35
Следующая встреча министров иностранных дел стран НАТО впервые пройдет в шведском Хельсингборге 21-22 мая 2026 года.
Как сообщает Report со ссылкой на заявление Альянса, генсек НАТО Марк Рютте приветствовал решение Швеции принять это мероприятие.
Ожидается, что в Хельсингборге министры обсудят увеличение оборонных расходов, наращивание оборонного производства, а также дальнейшую поддержку Украины.
"Их [министров] работа в Хельсингборге поможет заложить основу для следующего саммита глав государств и правительств НАТО, который состоится в Анкаре в июле этого года", - говорится в заявлении.
Напомним, что Швеция официально стала 32-м членом НАТО в марте 2024 года.
