Следующая встреча глав МИД стран НАТО пройдет в Швеции

Следующая встреча министров иностранных дел стран НАТО впервые пройдет в шведском Хельсингборге 21-22 мая 2026 года.

Как сообщает Report со ссылкой на заявление Альянса, генсек НАТО Марк Рютте приветствовал решение Швеции принять это мероприятие.

Ожидается, что в Хельсингборге министры обсудят увеличение оборонных расходов, наращивание оборонного производства, а также дальнейшую поддержку Украины.

"Их [министров] работа в Хельсингборге поможет заложить основу для следующего саммита глав государств и правительств НАТО, который состоится в Анкаре в июле этого года", - говорится в заявлении.

Напомним, что Швеция официально стала 32-м членом НАТО в марте 2024 года.