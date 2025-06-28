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Следком РФ возьмет под контроль расследование уголовного дела в Свердловской области

Следком РФ возьмет под контроль расследование уголовного дела в Свердловской области В центральный аппарат Следственного комитета Российской Федерации будет представлен доклад по ситуации в связи с расследованием уголовного дела об особо тяжком преступлении прошлых лет в Свердловской области.
В регионе
28 июня 2025 г. 20:07
Следком РФ возьмет под контроль расследование уголовного дела в Свердловской области

В центральный аппарат Следственного комитета Российской Федерации будет представлен доклад по ситуации в связи с расследованием уголовного дела об особо тяжком преступлении прошлых лет в Свердловской области.

Как передает российское бюро Report, об этом сообщили в Следственном комитете Российской Федерации.

В публичном пространстве широкое распространение получила информация о задержании правоохранительными органами в Свердловской области в рамках расследования уголовного дела прошлых лет уроженцев Азербайджанской Республики и смертью двоих из них.

Глава ведомства (Александр Иванович Бастрыкин - ред.) поручил и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Надбитову А.Д. представить подробный доклад о ситуации.

Расследование уголовного дела о преступлении прошлых лет поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya İstintaq Komitəsi Sverdlovskda başlanmış cinayət işinin istintaqını nəzarətə götürəcək

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