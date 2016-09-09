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    Следственные комитеты Армении, Беларуси и России объединятся

    CК трех стран объединят в Координационный совет председателей следственных комитетов

    Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ Координационный совет руководителей следственных комитетов создадут Россия, Беларусь и Армения.

    Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщил глава СК Беларуси Иван Носкевич в Минске.

    "Мы уже пришли к тому состоянию отношений, когда нам следует создать единый координирующий орган. Наверное, он будет называться Координационный совет председателей следственных комитетов", - заявил Носкевич в присутствии глав Следственных комитетов России и Украины.

    Он уточнил, что сегодня будет принято совместное заявление, "на основании которого мы будем начинать движение для создания такого Координационного совета".

    Руководитель СК Беларуси добавил, что Координационный совет будет открыт и для других стран СНГ.

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