Следственная служба Армении возбудила дело о полетах Сержа Саргсяна в Баден-Баден

Специальная следственная служба Армении возбудила дело о полетах в Баден-Баден.

Специальная следственная служба Армении возбудила дело о полетах в Баден-Баден.

Как сообщает Report со ссылкой на Sputnik Armenia, об этом заявили в пресс-службе Специальной следственной службы Армении.

Координатор организации "Союз осведомленных граждан" Даниел Иоаннисян представил сведения о том, что в 2008-2017 годах президентский борт совершил ряд рейсов без служебной необходимости.

8 октября специальная следственная служба получила материалы для возбуждения дела от Генеральной прокуратуры республики.

"В ходе подготовки материалов были получены сведения о том, что самолет совершил ряд рейсов в аэропорт Карлсруэ в ФРГ, для поездок в город Баден-Баден. В ряде случаев рейсы проводились с нарушением принятого порядка – в частности, без предварительных письменных заявок из аппарата президента, сообщает Специальная следственная служба.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 308 Уголовного кодекса (злоупотребление служебными полномочиями).

Напомним, выступая в парламенте 25 августа, депутат от фракции "Гражданский договор" Хачатур Сукиасян заявил о коррупции в среде прежней власти, упомянув и об экс-президенте Серже Саргсяне, который, по выражению парламентария, растратил в игорных домах Баден-Бадена 100 миллионов долларов.

После этого Саргсян подал на Сукиасяна и на аппарат парламента в суд, потребовав опровержения.