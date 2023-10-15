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Следовавший в Иран сухогруз сел на мель в Волго-Каспийском канале

Следовавший в Иран сухогруз сел на мель в Волго-Каспийском канале Сухогруз "Волго-Балт-232", следовавший в порт Каспиан (Иран), наскочил на мель на 146-м километре Волго-Каспийского морского судоходного канала.
В регионе
15 октября 2023 г. 11:19
Следовавший в Иран сухогруз сел на мель в Волго-Каспийском канале

Сухогруз "Волго-Балт-232", следовавший в порт Каспиан (Иран), наскочил на мель на 146-м километре Волго-Каспийского морского судоходного канала.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Астраханской области.

"Судовой экипаж в медицинской помощи не нуждается, имеется запас продовольствия на 10 суток. Судовой ход не нарушен, розлив нефтепродуктов отсутствует", - говорится в заявлении.

Уточняется, что судно везет 2,9 тыс. тонн кукурузы.

Прорабатывается вопрос об использовании буксира для снятия судна с мели.

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Версия на азербайджанском языке İrana gedən yük gəmisi Volqa-Xəzər kanalında saya oturub

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