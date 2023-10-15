Следовавший в Иран сухогруз сел на мель в Волго-Каспийском канале

Сухогруз "Волго-Балт-232", следовавший в порт Каспиан (Иран), наскочил на мель на 146-м километре Волго-Каспийского морского судоходного канала.
Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Астраханской области.
"Судовой экипаж в медицинской помощи не нуждается, имеется запас продовольствия на 10 суток. Судовой ход не нарушен, розлив нефтепродуктов отсутствует", - говорится в заявлении.
Уточняется, что судно везет 2,9 тыс. тонн кукурузы.
Прорабатывается вопрос об использовании буксира для снятия судна с мели.