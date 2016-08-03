Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ Скончался посол Турции в Швейцарии Мехмет Тугрул Гюджюк.

Как сообщает Report со ссылкой на Hurriyet, дипломат умер 3 августа после продолжительной болезни в одной из больниц в Турции, где находился на лечении.

Мехмет Тугрул Гюджюк будет похоронен на кладбище Гюллюк в городе Бодрум.

Отметим, что М.Т.Гюджюк родился в 1955 году в Анкаре. В 1983-1987 гг. был генеральным консулом Турции в Берлине, в 1995-1999 гг. работал в посольстве Турции в США. В 2005-2010 гг. занимал должность посла Турции в Болгарии, а с 2014 года был назначен послом Турции в Швейцарии. М.Гюджюк примерно 3 месяца находился в Турции на лечении, поэтому обязанности посла исполнял советник посла Волкан Карагёз.