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Скончался муфтий Северного Кавказа Исмаил Бердиев

Скончался муфтий Северного Кавказа Исмаил Бердиев Глава Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМ СК), председатель Духовного управления мусульман Карачаево-Черкесской республики муфтий Исмаил Бердиев скончался в понедельник вечером.
В регионе
6 августа 2024 г. 00:42
Скончался муфтий Северного Кавказа Исмаил Бердиев

Глава Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМ СК), председатель Духовного управления мусульман Карачаево-Черкесской республики муфтий Исмаил Бердиев скончался в понедельник вечером.

Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости муфтий Северной Осетии Хаджимурат Гацалов.

"Председатель КЦМ СК муфтий Исмаил Бердиев скончался в понедельник вечером. Выражаем соболезнования родным и близким уважаемого и авторитетнейшего религиозного деятеля России", - сообщил Хаджимурат Гацалов.

Согласно информации телеграм-канала Baza, незадолго до смерти муфтий впал в кому на фоне осложнений, полученных ранее после перенесенного в 2020 году коронавируса.

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Версия на азербайджанском языке Şimali Qafqazın müftisi İsmayıl Berdiyev vəfat edib

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