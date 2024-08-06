Скончался муфтий Северного Кавказа Исмаил Бердиев

Глава Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМ СК), председатель Духовного управления мусульман Карачаево-Черкесской республики муфтий Исмаил Бердиев скончался в понедельник вечером.

Глава Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМ СК), председатель Духовного управления мусульман Карачаево-Черкесской республики муфтий Исмаил Бердиев скончался в понедельник вечером.

Как передает Report , об этом сообщил РИА Новости муфтий Северной Осетии Хаджимурат Гацалов.

"Председатель КЦМ СК муфтий Исмаил Бердиев скончался в понедельник вечером. Выражаем соболезнования родным и близким уважаемого и авторитетнейшего религиозного деятеля России", - сообщил Хаджимурат Гацалов.

Согласно информации телеграм-канала Baza, незадолго до смерти муфтий впал в кому на фоне осложнений, полученных ранее после перенесенного в 2020 году коронавируса.