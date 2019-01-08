Скончался дядя Эрдогана

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Скончался дядя президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Али Мутлу.

Как сообщает Report со ссылкой на Hürriyet, он скончался в возрасте 85 лет.

Офицер полиции на пенсии А.Мутлу некоторое время страдал от хронической обструктивной болезни легких и получал лечение в больнице. Он скончался в больнице.

8 января в мечети "Пияле Паша" будет совершен погребальный намаз по А.Мутлу. Дядя Р.Т.Эрдогана будет похоронен в родном городе Риза.

Отметим, что Али Мутлу был последним оставшимся в живых дядей Р.Т.Эрдогана. У него осталось 5 детей.