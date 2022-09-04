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СКЦ в Стамбуле разрешил отправку из Украины судна General Polad Нashimov

СКЦ в Стамбуле разрешил отправку из Украины судна General Polad Нashimov Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле санкционировал в субботу отправку из украинских портов двух судов с продовольствием.
В регионе
4 сентября 2022 г. 02:18
СКЦ в Стамбуле разрешил отправку из Украины судна General Polad Нashimov

Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле санкционировал в субботу отправку из украинских портов двух судов с продовольствием.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в сообщении СКЦ.

"Совместный координационный центр санкционировал сегодня отбытие двух судов с грузом в 14 250 тонн зерна и другого продовольствия. 4 сентября судно Mrc Lina отправится из порта Южный в турецкий Мерсин с 7,8 тыс. тонн подсолнечного масла, а судно General Polad Нashimov из Черноморска проследует в Мерсин с 6,45 тыс. тонн подсолнечного масла", - отмечается в тексте. Кроме того, 4 сентября из украинских портов отправятся десять сухогрузов с зерном, кукурузой, рапсом, горохом и другим продовольствием, движение которых было отложено из-за погодных условий. Суда проследуют в Китай, Испанию, Индию, Египет, Нидерланды, Турцию, Италию и Грецию.

По данным СКЦ, за время действия черноморской инициативы по экспорту зерна и продовольствия в целом перевезено более 1,8 млн тонн грузов. Совершено 167 рейсов: 92 - в украинские порты, 75 - из них.

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Версия на азербайджанском языке "General Polad Həşimov gəmisi" Ukraynadan günəbaxan yağı daşıyacaq

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