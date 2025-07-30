О нас

СК: В Армении зафиксирован рост преступлений, связанных с трафикингом

СК: В Армении зафиксирован рост преступлений, связанных с трафикингом В Армении за последние несколько лет зафиксирован рост преступлений, связанных с трафикингом.
В регионе
30 июля 2025 г. 12:46
СК: В Армении зафиксирован рост преступлений, связанных с трафикингом

В Армении за последние несколько лет зафиксирован рост преступлений, связанных с трафикингом.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил на пресс-конференции замначальника Управления по расследованию преступлений в сфере торговли людьми, направленных против сексуальной неприкосновенности несовершеннолетних и незаконного оборота наркотиков Главного управления Следственного комитета Тигран Киракосян.

По его словам, в первом полугодии текущего года в Армении возбуждено 22 уголовных дела о трафикинге, из которых 15 о сексуальной и восемь - о трудовой эксплуатации. В 2024 году было инициировано 38 уголовных дел, из которых 20 о случаях сексуальной и 8 - трудовой эксплуатации. В 2023 году их было немного меньше – 27 дел, 4 по сексуальной и 23 - трудовой эксплуатации. Киракосян отметил, что случаи трудовой эксплуатации в основном выявлены в сфере строительства и сельского хозяйства.

"Потерпевшие - в основном лица, находящиеся в наиболее уязвимом социальном положении, у которых, как правило, нет образования, дома и даже родных. У многих потерпевших развит Стокгольмский синдром и они не понимают, что их эксплуатируют ", - сказал замглавы управления.

Он в тоже время добавил, что случаи эксплуатации граждан Армении за рубежом резко сократились в последние пять лет. Было несколько случаев трудовой эксплуатации граждан Армении в России, а также сексуальной эксплуатации в ОАЭ.

Старший специалист управления обеспечения равных возможностей Минсоцтруда Ани Татоян отметила, что последний случай был зафиксирован в 2023 году в РФ. По ее словам, два гражданина Армении подвергались трудовой эксплуатации.

Однако внутри страны ситуация иная: в 2024 году 25 пострадавших от трафикинга получили необходимую помощь. 11 потерпевших - мужчины, 14 - женщины. По ее словам, было зафиксировано 11 случаев сексуальной и 14 - трудовой эксплуатации. В 10 случаях пострадали дети, а в одном человек с психическими проблемами.

В Армении 30 июля стартовала пятимесячная кампания по предотвращению трафикинга, которая продлиться до 2 декабря (Международного дня борьбы с рабством). Кампания будет проводиться не только в Ереване, но и областях страны.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Ermənistanda insan alveri ilə bağlı cinayətlərin sayı artıb

Экслюзивные новости

Словения раскрыла ключевые направления энергетического сотрудничества с Азербайджаном
Словения раскрыла ключевые направления энергетического сотрудничества с Азербайджаном
29 июля 2025 г. 18:27
Словения хочет привлечь Азербайджан к развитию газовой инфраструктуры
Словения хочет привлечь Азербайджан к развитию газовой инфраструктуры
29 июля 2025 г. 16:54
Министр энергетики: Молдова открыта к заключению долгосрочного соглашения с Азербайджаном по поставкам газа
Министр энергетики: Молдова открыта к заключению долгосрочного соглашения с Азербайджаном по поставкам газа
29 июля 2025 г. 16:01
Словения готова подключиться к проекту передачи зеленой энергии из Азербайджана в Европу
Словения готова подключиться к проекту передачи "зеленой энергии" из Азербайджана в Европу
29 июля 2025 г. 15:59
Стала известна дата закрытия представительства ЮНИСЕФ в Азербайджане
Стала известна дата закрытия представительства ЮНИСЕФ в Азербайджане
29 июля 2025 г. 15:59
Дорин Жунгиету: Молдова приветствует начало поставок азербайджанского газа в Украину по Трансбалканскому маршруту
Дорин Жунгиету: Молдова приветствует начало поставок азербайджанского газа в Украину по Трансбалканскому маршруту
29 июля 2025 г. 15:40
Министр: Азербайджан и Сербия скоро подпишут меморандум о строительстве газовой электростанции вблизи Ниша
Министр: Азербайджан и Сербия скоро подпишут меморандум о строительстве газовой электростанции вблизи Ниша
28 июля 2025 г. 16:23
Сербия рассчитывает на увеличение поставок азербайджанского газа после запуска интерконнектора с Северной Македонией
Сербия рассчитывает на увеличение поставок азербайджанского газа после запуска интерконнектора с Северной Македонией
28 июля 2025 г. 14:52
Сербия готова к практическому сотрудничеству с Азербайджаном в сфере ВИЭ
Сербия готова к практическому сотрудничеству с Азербайджаном в сфере ВИЭ
28 июля 2025 г. 13:32
Министр: Сербия и Азербайджан согласовали объемы поставок газа на зимний период
Министр: Сербия и Азербайджан согласовали объемы поставок газа на зимний период
28 июля 2025 г. 12:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi