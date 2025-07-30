СК: В Армении зафиксирован рост преступлений, связанных с трафикингом

В Армении за последние несколько лет зафиксирован рост преступлений, связанных с трафикингом.

В Армении за последние несколько лет зафиксирован рост преступлений, связанных с трафикингом.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил на пресс-конференции замначальника Управления по расследованию преступлений в сфере торговли людьми, направленных против сексуальной неприкосновенности несовершеннолетних и незаконного оборота наркотиков Главного управления Следственного комитета Тигран Киракосян.

По его словам, в первом полугодии текущего года в Армении возбуждено 22 уголовных дела о трафикинге, из которых 15 о сексуальной и восемь - о трудовой эксплуатации. В 2024 году было инициировано 38 уголовных дел, из которых 20 о случаях сексуальной и 8 - трудовой эксплуатации. В 2023 году их было немного меньше – 27 дел, 4 по сексуальной и 23 - трудовой эксплуатации. Киракосян отметил, что случаи трудовой эксплуатации в основном выявлены в сфере строительства и сельского хозяйства.

"Потерпевшие - в основном лица, находящиеся в наиболее уязвимом социальном положении, у которых, как правило, нет образования, дома и даже родных. У многих потерпевших развит Стокгольмский синдром и они не понимают, что их эксплуатируют ", - сказал замглавы управления.

Он в тоже время добавил, что случаи эксплуатации граждан Армении за рубежом резко сократились в последние пять лет. Было несколько случаев трудовой эксплуатации граждан Армении в России, а также сексуальной эксплуатации в ОАЭ.

Старший специалист управления обеспечения равных возможностей Минсоцтруда Ани Татоян отметила, что последний случай был зафиксирован в 2023 году в РФ. По ее словам, два гражданина Армении подвергались трудовой эксплуатации.

Однако внутри страны ситуация иная: в 2024 году 25 пострадавших от трафикинга получили необходимую помощь. 11 потерпевших - мужчины, 14 - женщины. По ее словам, было зафиксировано 11 случаев сексуальной и 14 - трудовой эксплуатации. В 10 случаях пострадали дети, а в одном человек с психическими проблемами.

В Армении 30 июля стартовала пятимесячная кампания по предотвращению трафикинга, которая продлиться до 2 декабря (Международного дня борьбы с рабством). Кампания будет проводиться не только в Ереване, но и областях страны.