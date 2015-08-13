Дело Валерия Пермякова передано Армении

Баку. 13 августа. REPORT.AZ/ Дело военнослужащего военной базы России в Армении Валерия Пермякова, подозреваемого в убийстве семи граждан Армении, передано на рассмотрение в Армению. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил официальный представитель СК России Владимир Маркин.

Он напомнил, что решением 5-ого гарнизонного военного суда, дислоцированного на территории Армении, В.Пермякову назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима по делу о дезертирстве и кражу оружия.

В Гюмри, где дислоцируется 102-я российская военная база, 12 января была убита семья Аветисян из шести человек, раненый полугодовалый ребенок скончался в больнице неделю спустя. По подозрению в совершении преступления в тот же день был задержан российский солдат-срочник Пермяков: при попытке перехода на территорию Турции его остановили российские пограничники, которые охраняют границу Армении. Мотивы преступления до сих пор неизвестны.