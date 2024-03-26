СК просит суд арестовать восьмого обвиняемого по делу о теракте в "Крокус сити холле"

Следственный комитет (СК) просит отправить под стражу восьмого фигуранта дела о нападении на концертный зал "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске.

Следственный комитет (СК) просит отправить под стражу восьмого фигуранта дела о нападении на концертный зал "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы.

"В суд поступило ходатайство СК об аресте Касимова Алишера Хатамовича, подозреваемого в нападении на "Крокус сити холл", - сказали в пресс-службе.

Там не уточнили роль Касимова в преступлении. По данным ряда СМИ, он сдавал квартиру в подмосковном Путилково непосредственным участникам нападения, которую те превратили в свою базу.

Басманный суд 25 марта арестовал четверых обвиняемых в непосредственном исполнении теракта: Далерджона Мирзоева, Саидакрама Рачабализоду, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова. Позже были отправлены под стражу трое предполагаемых соучастников нападавших: братья Аминчон и Диловар Исломовы и их отец Исроил Исломов.