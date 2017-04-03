СК квалифицировал взрыв в метро Петербурга как теракт

Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ Следственный комитет РФ квалифицировал взрыв в метро Санкт-Петербурга как террористический акт, но рассматриваются и другие версии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Несмотря на то, что уголовное дело возбуждено по статье 205 УК РФ ("Террористический акт"), следствие намерено проверить и все другие возможные версии этого происшествия", - подчеркнула она.