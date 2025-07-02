СК Армении проводит обыск в ереванском офисе "Ташир групп" Карапетяна

В ереванском офисе "Ташир групп", принадлежащем арестованному бизнесмену Самвелу Карапетяну, идут обыски.

В ереванском офисе "Ташир групп", принадлежащем арестованному бизнесмену Самвелу Карапетяну, идут обыски.

Как передает Report cо ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в Следственном комитете Армении.

Неотложные следственные действия проводятся в рамках расследуемого в СК уголовного дела.

Кроме того, сегодня парламент Армении в первом чтении принял законопроект, позволяющий национализировать ЗАО "Электрические сети Армении", владельцем которого является Карапетян.

Напомним, что Карапетян был арестован 18 июня сроком на два месяца по обвинению в публичных призывах к захвату власти.