СК Армении проводит обыск в ереванском офисе "Ташир групп" Карапетяна

В ереванском офисе "Ташир групп", принадлежащем арестованному бизнесмену Самвелу Карапетяну, идут обыски.
Как передает Report cо ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в Следственном комитете Армении.
Неотложные следственные действия проводятся в рамках расследуемого в СК уголовного дела.
Кроме того, сегодня парламент Армении в первом чтении принял законопроект, позволяющий национализировать ЗАО "Электрические сети Армении", владельцем которого является Карапетян.
Напомним, что Карапетян был арестован 18 июня сроком на два месяца по обвинению в публичных призывах к захвату власти.