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СК Армении проводит обыск в ереванском офисе "Ташир групп" Карапетяна

СК Армении проводит обыск в ереванском офисе "Ташир групп" Карапетяна В ереванском офисе "Ташир групп", принадлежащем арестованному бизнесмену Самвелу Карапетяну, идут обыски.
В регионе
2 июля 2025 г. 12:22
СК Армении проводит обыск в ереванском офисе Ташир групп Карапетяна

В ереванском офисе "Ташир групп", принадлежащем арестованному бизнесмену Самвелу Карапетяну, идут обыски.

Как передает Report cо ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в Следственном комитете Армении.

Неотложные следственные действия проводятся в рамках расследуемого в СК уголовного дела.

Кроме того, сегодня парламент Армении в первом чтении принял законопроект, позволяющий национализировать ЗАО "Электрические сети Армении", владельцем которого является Карапетян.

Напомним, что Карапетян был арестован 18 июня сроком на два месяца по обвинению в публичных призывах к захвату власти.

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