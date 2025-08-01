СК Армении представил детали дела о покушении на главу партии "Республика"

Следственный комитет Армении представил подробности готовившегося покушения на председателя партии "Республика" Арама Саркисяна.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, по материалам дела, С. С (предприниматель Степан Самвелян) готовил убийство Саркисяна в июле. С этой целью он приобрел и хранил у себя гранату Ф-1 с запалом типа УЗРГМ (унифицированный запал ручной гранаты модернизированный - ред.).
Пытаясь выяснить местожительство Саркисяна и потерпев неудачу, Самвелян начал разведывать местность вокруг офиса его партии в Ереване, посещая прилегающие территории. После этого Степанян был задержан, а при обыске у него в доме нашли гранату.
Против Самвеляна возбуждено дело по признакам подготовки убийства и незаконного оборота оружия. Он арестован, дело с обвинительным заключением направлено прокурору.
Как ранее заявляла адвокат арестованного, Заруи Постанджян, Самвелян тяжело болен: он перенес инфаркт и инсульт, в результате чего у мужчины имеются проблемы с координацией и памятью, нарушена речь. Постанджян также отметила, что 21 июля суд решил не арестовывать предпринимателя, приняв во внимание его состояние, однако через три дня решение было изменено.
Отметим, что Самвелян, согласно видеозаписям в сети, обвинял Арама Саркисяна в хищении части его бизнеса. Он также осуждал действия властей Армении и тех, кто им содействует.