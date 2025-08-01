СК Армении представил детали дела о покушении на главу партии "Республика"

Следственный комитет Армении представил подробности готовившегося покушения на председателя партии "Республика" Арама Саркисяна.

Следственный комитет Армении представил подробности готовившегося покушения на председателя партии "Республика" Арама Саркисяна.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, по материалам дела, С. С (предприниматель Степан Самвелян) готовил убийство Саркисяна в июле. С этой целью он приобрел и хранил у себя гранату Ф-1 с запалом типа УЗРГМ (унифицированный запал ручной гранаты модернизированный - ред.).

Пытаясь выяснить местожительство Саркисяна и потерпев неудачу, Самвелян начал разведывать местность вокруг офиса его партии в Ереване, посещая прилегающие территории. После этого Степанян был задержан, а при обыске у него в доме нашли гранату.

Против Самвеляна возбуждено дело по признакам подготовки убийства и незаконного оборота оружия. Он арестован, дело с обвинительным заключением направлено прокурору.

Как ранее заявляла адвокат арестованного, Заруи Постанджян, Самвелян тяжело болен: он перенес инфаркт и инсульт, в результате чего у мужчины имеются проблемы с координацией и памятью, нарушена речь. Постанджян также отметила, что 21 июля суд решил не арестовывать предпринимателя, приняв во внимание его состояние, однако через три дня решение было изменено.

Отметим, что Самвелян, согласно видеозаписям в сети, обвинял Арама Саркисяна в хищении части его бизнеса. Он также осуждал действия властей Армении и тех, кто им содействует.