Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13

    СК Армении: Имеются доказательства по делу о госперевороте

    В регионе
    • 05 ноября, 2025
    • 13:13
    СК Армении: Имеются доказательства по делу о госперевороте

    Лицо, арестованное по делу о государственном перевороте в Армении, назвало свои действия терроризмом.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил глава Следственного комитета Армении Артур Погосян, комментируя вопрос депутата Анны Григорян во время бюджетных слушаний в парламенте.

    Депутат заявила, что арестантам (включая священнослужителей) искусственно пытаются приписать намерение государственного переворота на основе слов о необходимости "прихлопнуть двоих-троих", из прослушки телефонных разговоров архиепископа Баграта Галстаняна.

    "Вы, как должностное лицо, имея полную информацию, выбрали всего одну фразу, чтобы запугать общество... Если есть такие факты, почему они не обнародованы", - сказала она.

    В ответ на это глава СК сказал, что расследования факта прослушки не было, при этом не уточнил, каким образом была получена запись разговора. Он отметил, что в расписанных планах предполагаемых действий, найденных при обыске, прямо записано слово "терроризм" и говорится о захвате зданий (включая полицейские здания). "Не хочу забегать вперед, пока не завершилось следствие, но на публичном судебном процессе вы и во всем убедитесь", – заявил Погосян. Напомним, что 18 представителей движения "Священная борьба" проходят по делу о "подготовке теракта и попытке захвата власти". Лидер движения, архиепископ Галстанян и его сторонники были арестованы в конце июня. Тогда СК Армении заявил о предотвращении попытки вооруженного захвата власти. 21 августа Галстаняну продлили арест на 3 месяца.

    Армения госпереворот Баграт Галстанян Следственный комитет

    Последние новости

    13:35

    Раван Гасанов: Фестиваль "Цвет разнообразия" - это креативная презентация межрелигиозного диалога

    Религия
    13:30

    Гендиректор ИСЕСКО поздравил президента Ильхама Алиева по случаю Дня Победы

    Внешняя политика
    13:28

    АИЦР: В Азербайджане 14 госструктур обновили данные о гражданах

    ИКТ
    13:26

    Президент Ильхам Алиев наградил сотрудников Бакинского метрополитена

    Внутренняя политика
    13:22

    Завтра в Азербайджане временами ожидаются осадки

    Экология
    13:16

    Депутат призвал переименовать Фонд страхования от безработицы

    Финансы
    13:16

    ЮКЖД: Сегодня из Азербайджана 15 составов с российским зерном прибудут в Грузию

    В регионе
    13:14

    Бахар Мурадова: Азербайджанская модель мультикультурализма служит примером для мира

    Религия
    13:14

    В ММ предложили разрешить многодетным родителям выходить на пенсию на 5 лет раньше

    Инфраструктура
    Лента новостей