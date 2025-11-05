СК Армении: Имеются доказательства по делу о госперевороте

Лицо, арестованное по делу о государственном перевороте в Армении, назвало свои действия терроризмом.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил глава Следственного комитета Армении Артур Погосян, комментируя вопрос депутата Анны Григорян во время бюджетных слушаний в парламенте.

Депутат заявила, что арестантам (включая священнослужителей) искусственно пытаются приписать намерение государственного переворота на основе слов о необходимости "прихлопнуть двоих-троих", из прослушки телефонных разговоров архиепископа Баграта Галстаняна.

"Вы, как должностное лицо, имея полную информацию, выбрали всего одну фразу, чтобы запугать общество... Если есть такие факты, почему они не обнародованы", - сказала она.

В ответ на это глава СК сказал, что расследования факта прослушки не было, при этом не уточнил, каким образом была получена запись разговора. Он отметил, что в расписанных планах предполагаемых действий, найденных при обыске, прямо записано слово "терроризм" и говорится о захвате зданий (включая полицейские здания). "Не хочу забегать вперед, пока не завершилось следствие, но на публичном судебном процессе вы и во всем убедитесь", – заявил Погосян. Напомним, что 18 представителей движения "Священная борьба" проходят по делу о "подготовке теракта и попытке захвата власти". Лидер движения, архиепископ Галстанян и его сторонники были арестованы в конце июня. Тогда СК Армении заявил о предотвращении попытки вооруженного захвата власти. 21 августа Галстаняну продлили арест на 3 месяца.