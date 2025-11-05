İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13

    Ermənistan İstintaq Komitəsi dövlət çevrilişi işi üzrə sübutlar əldə edib

    Region
    • 05 noyabr, 2025
    • 13:40
    Ermənistan İstintaq Komitəsi dövlət çevrilişi işi üzrə sübutlar əldə edib

    Ermənistanda dövlət çevrilişi ilə bağlı iş üzrə həbs edilmiş şəxs öz əməllərini terror adlandırıb.

    "Report" Ermənistan mediasına istinadən xəbər verir ki, bunu ölkənin İstintaq Komitəsinin rəhbəri Artur Poqosyan parlamentdə büdcə dinləmələri zamanı deputat Anna Qriqoryanın sualını şərh edərkən bildirib.

    Deputat bəyan edib ki, arxiyepiskop Baqrat Qalstanyanın telefon danışıqlarının dinlənilməsi zamanı "iki-üç nəfəri öldürməyin lazım olması" ifadəsi əsasında dövlət çevrilişi niyyətini həbs olunanların (din xadimləri də daxil olmaqla) üzərinə qoymağa çalışırlar.

    "Siz vəzifəli şəxs olaraq, tam məlumata malik olduğunuz halda, cəmiyyəti qorxutmaq üçün sadəcə bir ifadə seçmisiniz... Əgər belə faktlar varsa, niyə onlar açıqlanmır", - o bildirib.

    Buna cavab olaraq İstintaq Komitəsinin rəhbəri dinləmə faktının araşdırılmadığını bildirib, lakin o, söhbətin qeydinin necə əldə edildiyini dəqiqləşdirməyib. A.Poqosyan qeyd edib ki, axtarış zamanı tapılmış ehtimal olunan fəaliyyət planlarında birbaşa "terrorizm" sözü yazılıb və binaların (polis binaları da daxil olmaqla) ələ keçirilməsindən danışılıb. "İstintaqı qabaqlamaq istəmirəm, lakin açıq məhkəmə prosesində hər şeyə əmin olacaqsınız", - o bəyan edib.

    Ermənistan Dövlət çevrilişi Deputat
    СК Армении: Имеются доказательства по делу о госперевороте

    Son xəbərlər

    14:31
    Foto

    Ordubadda çörək sexinin fəaliyyəti dayandırılıb

    Hadisə
    14:11

    Baş katib: "İƏT ölkələri üçün Vahid Enerji Strategiyası hazırlanır"

    Energetika
    14:09
    Foto

    Azərbaycanlı jurnalistlər Xivədəki muzey-qoruqda olublar

    Media
    14:08
    Foto

    Bolnisidə Xalq rəssamı Arif Hüseynovun fərdi sərgisi açılıb

    Region
    14:04
    Foto

    Fransada Azərbaycanın qədim və müasir İpək Yolunda rolu müzakirə olunub

    Mədəniyyət siyasəti
    14:00

    Azərbaycan millisinin üzvü: "Liviyadan beynəlxalq oyun təcrübəsi baxımından geri qalırdıq"

    Futbol
    13:53

    Dəmiryol Muzeyi Zəfər və Bayraq günlərində fəaliyyət göstərməyəcək

    İnfrastruktur
    13:44

    NTD amerikalı basketbolçu transfer edib

    Komanda
    13:40

    "Azərlotereya" növbəti dəfə üç beynəlxalq standart üzrə sertifikat alıb

    İKT
    Bütün Xəbər Lenti