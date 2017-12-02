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    Сирия, Украина и КНДР станут главными темами на встрече между Лавровым и Тиллерсоном

    Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ Глава Госдепа США Рекс Тиллерсон и министр иностранных дел России Сергей Лавров встретятся в Вене 7 декабря. Как сообщает Report со ссылкой на  «РИА Новости», стороны планируют обсудить ситуацию в КНДР, Сирии и на Украины. 

    «Встреча в Вене запланирована. У нас с Россией есть достаточно полноценный диалог по крупным глобальным вопроса, таким, как КНДР, Украина, и безусловно, Сирия», — рассказал представитель госдепартамента.  Ранее президент США Дональд Трамп опроверг сообщения о возможной отставке Рекса Тиллерсона.

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