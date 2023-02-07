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Синоптики прогнозируют снегопад и дожди в зоне землетрясения в Турции

Синоптики прогнозируют снегопад и дожди в зоне землетрясения в Турции Синоптики прогнозируют снегопад и дожди в зоне сокрушительного землетрясения на юго-востоке Турции.
В регионе
7 февраля 2023 г. 09:30
Синоптики прогнозируют снегопад и дожди в зоне землетрясения в Турции

Синоптики прогнозируют снегопад и дожди в зоне сокрушительного землетрясения на юго-востоке Турции.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал TRT Haber.

"Согласно последним новостям, синоптики прогнозируют во вторник снегопад и дожди в зоне сокрушительного землетрясения на юго-востоке Турции", - передал телеканал.

По мнению экспертов, это существенно осложнит поисково-спасательные работы, проводимые после катастрофы.

Утром в понедельник землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции, оно, по словам президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, стало самым сильным с 1939 года.

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