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Синан Оган: надеюсь, что результаты выборов будут успешными для нашей страны и народа

Синан Оган: надеюсь, что результаты выборов будут успешными для нашей страны и народа Я надеюсь, что результаты этих выборов будут успешными для нашей страны и народа, что мы внесем в это свой вклад.
В регионе
28 мая 2023 г. 13:14
Синан Оган: надеюсь, что результаты выборов будут успешными для нашей страны и народа

Я надеюсь, что результаты этих выборов будут успешными для нашей страны и народа, что мы внесем в это свой вклад.

Как передает Report, об этом сказал журналистам кандидат в первом туре президентских выборов в Турции Синан Оган после голосования во втором.

С.Оган отметил, что эти выборы также очень важны с точки зрения демонстрации того, к каким проблемам может привести давление на людей из-за их решений и попытки лишить демократических прав.

"Поэтому хотел бы еще раз отметить, что осуждаю давление на председателя партии IYI Мерала Акшенера и бывшего кандидата в президенты Мухаррема Индже. Эти выборы, в отличие от других, показали, насколько вредна кампания давления", - добавил С.Оган.

Напомним, что сегодня в Турции проходит голосование в рамках второго тура президентских выборов.

В первом туре, состоявшемся 14 мая, Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,52 процента голосов, лидер оппозиции Кемаль Кылычдароглу - 44,88 процента, кандидат от альянса АТА Синан Оган - 5,17 процента. Явка избирателей составила 88,92 процента.

Поскольку ни один из кандидатов не набрал более 50 процентов голосов в первом туре, Реджеп Тайип Эрдоган и Кемаль Кылычдароглу продолжают борьбу во втором туре президентских выборов.

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Версия на английском языке Sinan Ogan says 'hopeful' election results will be successful for Türkiye, its people
Версия на азербайджанском языке Sinan Oğan: “Bu seçkilərin nəticəsinin ölkəmiz və millətimiz üçün xeyirli olacağına ümid edirəm"

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