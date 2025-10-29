Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    В регионе
    • 29 октября, 2025
    • 15:41
    Симонян: TRIPP создаст возможности для транспортных и энергетических коммуникаций

    Реализация проекта TRIPP (42-километрового участка Зангезурского коридора, который пройдет по территории Армении - ред.) создает условия для строительства трубопроводов, линий электропередачи и кабелей связи, соединяющих Армению, Азербайджан и соседние государства.

    Как передает Report со ссылкой на агентство Арменпресс, об этом председатель Национального собрания Армении Ален Симонян заявил на 12-м пленарном заседании Парламентской ассамблеи Евронест, проходящем в Ереване.

    "Проект предусматривает не только развитие железнодорожного сообщения, но и перспективу строительства автомобильных дорог, трубопроводов, линий электропередачи и кабелей связи между Арменией, Азербайджаном и другими странами региона", - отметил Симонян.

    Он также подчеркнул, что Армения приветствует новый стратегический подход Европейского союза к Черноморскому региону, который, по его словам, способен придать дополнительный импульс региональной стабильности и взаимовыгодному сотрудничеству.

