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Симонян: Передача контроля над дорогой в Сюнике частной компании не нарушит суверенитета страны

Симонян: Передача контроля над дорогой в Сюнике частной компании не нарушит суверенитета страны Возможная передача будущих коммуникаций между Азербайджаном и Нахчываном через Сюник частной компании не нарушит суверенитет Армении.
В регионе
9 сентября 2024 г. 12:20
Симонян: Передача контроля над дорогой в Сюнике частной компании не нарушит суверенитета страны

Возможная передача будущих коммуникаций между Азербайджаном и Нахчываном через Сюник частной компании не нарушит суверенитет Армении.

Как передает Report, об этом заявил председатель парламента Ален Симонян.

Все пункты, по словам Симоняна, сейчас обсуждаются.

"Опыт передачи подобных функций какой-то организации есть. И если это произойдет, то будет регулироваться в соответствии с законодательством Армении", – заверил он. В качестве примера он указал на присутствие российских пограничников на границе Армении с Ираном и Турцией, отметив, что "и в этом вопросе нам есть, о чем подумать".

Вместе с тем, как отметил спикер парламента Армении, на данный момент никаких решений на этот счет не принято.

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Версия на азербайджанском языке Simonyan: Sünikdəki yola nəzarətin özəl şirkətə verilməsi ölkənin suverenliyini pozmayacaq
Версия на английском языке Simonyan: Transferring control over road in Syunik to private company won't violate country's sovereignty

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