Силы обороны Украины атаковали российский порт "Оля" в Астраханской области

Силы обороны Украины атаковали российский порт "Оля" в Астраханской области Подразделения Сил специальных операций ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины нанесли огневой удар по морскому порту "Оля" в Астраханской области России.
15 августа 2025 г. 09:38
Силы обороны Украины атаковали российский порт Оля в Астраханской области

Подразделения Сил специальных операций ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины нанесли огневой удар по морскому порту "Оля" в Астраханской области России.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"В рамках снижения возможностей противника наносить воздушные удары 14 августа подразделения Сил специальных операций Вооруженных сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, осуществили огневое поражение морского порта "Оля" (Астраханская область РФ)", - говорится в сообщении.

Отмечается, этот объект используется как важный логистический пункт поставки товаров военного назначения из Ирана. По имеющейся информации, было поражено судно "Порт Оля 4", загруженное комплектующими к БПЛА типа Shahed и боеприпасами из Ирана.

