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    Силы безопасности Ирана уничтожили нескольких террористов

    Баку. 16 июня. REPORT.AZ/&nbsp;Силы безопасности Ирана уничтожили нескольких террористов на северо-западе страны. &nbsp;Как передает Report, oб&nbs...

    Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ Силы безопасности Ирана уничтожили нескольких террористов на северо-западе страны.  Как передает Report, oб этом сообщил командующий сухопутными силами Корпуса "стражей исламской революции" (КСИР, элитные части ВС ИРИ) бригадный генерал Мохаммад Пакпур.

    По его словам, в приграничном с Ираком районе Ашнуйе произошли боестолкновения подразделений базы Хамза сейед аль-шохада КСИР с двумя террористическими группами, которые предприняли попытку проникновения на иранскую территорию. 

    В результате боевых действий были уничтожены несколько боевиков, сообщил генерал, не уточнив их количества. Операция по преследованию уцелевших террористов продолжается. 

    Пакпур заверил в надежной защите госграниц подразделениями КСИР.

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