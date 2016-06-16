Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ Силы безопасности Ирана уничтожили нескольких террористов на северо-западе страны. Как передает Report, oб этом сообщил командующий сухопутными силами Корпуса "стражей исламской революции" (КСИР, элитные части ВС ИРИ) бригадный генерал Мохаммад Пакпур.

По его словам, в приграничном с Ираком районе Ашнуйе произошли боестолкновения подразделений базы Хамза сейед аль-шохада КСИР с двумя террористическими группами, которые предприняли попытку проникновения на иранскую территорию.

В результате боевых действий были уничтожены несколько боевиков, сообщил генерал, не уточнив их количества. Операция по преследованию уцелевших террористов продолжается.

Пакпур заверил в надежной защите госграниц подразделениями КСИР.