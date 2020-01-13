Сильный снегопад вызвал ряд проблем в Грузии

Продолжающийся уже два дня в Аджарской Автономной Республике Грузии снегопад вызвал ряд проблем.

Как сообщает грузинское бюро Report, в высокогорных районах региона высота снежного покрова достигает одного метра.

Наиболее серьезные последствия интенсивных осадков были отмечены в районах Шуахеви и Хуло. В энергоснабжении нескольких сел указанных районов возникли ограничения, передвижение транспорта парализовало. В связи с ухудшением погодных условий был создан штаб, принимаются меры для устранения последствий.

Из-за сильного снегопада автомобиль с туристами остался на дороге близ горного курорта Годердзи в Аджарии. На место происшествия привлечены спасатели.

В Грузии по причине интенсивных осадков и низкой температуры на некоторых внутренних дорогах введены ограничения на движение автомобилей.