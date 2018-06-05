Сильный ветер и ураган привели к серьезным последствиям в Грузии - ФОТО

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Тбилиси. 5 июня. REPORT. AZ/ Наблюдавшиеся сегодня в Грузии ливень и ураган привели к серьезным последствиям на территории страны.

Как сообщает грузинское бюро Report, сильный ветер стал причиной ряда проблем на территории Тбилиси, Рустави и Марнеульского района.

Сильный ветер в столице повалил электрические столбы и деревья, в западном регионе реки вышли из берегов.

Уровень Куры повысился. Также увеличился уровень загрязненности воды в реке.

Наибольший ущерб нанесен марнеульскому селу Садахлы. Сильный ветер вырвал деревья с корнями, серьезно пострадали несколько домов и автомобилей.