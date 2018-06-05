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    Сильный ветер и ураган привели к серьезным последствиям в Грузии - ФОТО

    Ветер повалил электрические столбы и деревья, серьезно пострадали несколько домов и автомобилей© Report

    Тбилиси. 5 июня. REPORT. AZ/ Наблюдавшиеся сегодня в Грузии ливень и ураган привели к серьезным последствиям на территории страны. 

    Как сообщает грузинское бюро Report, сильный ветер стал причиной ряда проблем на территории Тбилиси, Рустави и Марнеульского района. 

    Сильный ветер в столице повалил электрические столбы и деревья, в западном регионе реки вышли из берегов. 

    Уровень Куры повысился. Также увеличился уровень загрязненности воды в реке. 

    Наибольший ущерб нанесен марнеульскому селу Садахлы. Сильный ветер вырвал деревья с корнями, серьезно пострадали несколько домов и автомобилей. 

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