​Сильный дождь и ветер создали в Тбилиси серьезные проблемы

Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ Сильный дождь и ветер вчера создали в Тбилиси серьезные проблемы. Затоплены несколько улиц, ветер повалил деревья. Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, по информации Службы чрезвычайных ситуаций, сложная ситуация была на аллее Агмашенебели и в Диди Дигоми, на территории "Гудвила", а также на участке Ваке-Сабуртало и в Надзаладевском районе. На затопленных в результате дождя улицах движение автомобилей было затруднено.

Сильный ветер повалил деревья, что привело к повреждению столбов уличного освещения и выведению из строя системы освещения на нескольких улицах.