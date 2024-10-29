Сийярто: В ЕС не могут переварить, что правительство Грузии назначается не из Брюсселя

Сийярто: В ЕС не могут переварить, что правительство Грузии назначается не из Брюсселя

Министры стран Евросоюза, критикующие результаты парламентских выборов в Грузии, не могут переварить, что грузинское правительство назначается не из Брюсселя, а избирается самим народом.

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Министры стран Евросоюза, критикующие результаты парламентских выборов в Грузии, не могут переварить, что грузинское правительство назначается не из Брюсселя, а избирается самим народом. Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сказал находящийся с визитом в Тбилиси министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Тринадцать министров иностранных дел Европы до сих пор не могут переварить тот факт, что демократия - это воля народа, не способны переварить, что грузинское правительство назначается не из Брюсселя, а избирается самим грузинским народом", - заявил он. По его словам, "13 министров иностранных дел вновь доказали, что согласно либеральному мейнстриму, демократия в стране существует только тогда, когда на выборах побеждает либеральная партия". Ранее министры от стран ЕС по делам Европы, в том числе Германии, Чехии, Дании, Эстонии, Финляндии заявили, что обеспокоены ситуацией в Грузии "из-за выявленных нарушений в ходе выборов". Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке EU can't accept that Georgia's government is chosen not by Brussels, says Szijjártó