Сибига: Украина не рассматривает вопрос передачи России части своих территорий

Украина не рассматривает сценарии, предусматривающие передачу России части территорий в обмен на завершение войны.
12 августа 2025 г. 16:34
Сибига: Украина не рассматривает вопрос передачи России части своих территорий

Украина не рассматривает сценарии, предусматривающие передачу России части территорий в обмен на завершение войны.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на совместной пресс-конференции с главой МИД Чехии Яном Липавским.

"Президент Владимир Зеленский уже публично предоставил ответ, а это - Конституция Украины", - сказал он.

По его словам, Украина стремится к справедливому, всеобъемлющему, устойчивому миру, основанному на уставе ООН и нормах международного права.

Сибига подчеркнул, что на данном этапе приоритетом является введение режима прекращения огня, который станет фундаментом для дальнейших переговоров.

Он напомнил, что пять месяцев назад Украина приняла предложение президента США Дональда Трампа о безоговорочном перемирии и теперь ждет аналогичного согласия от России.

"И конечно, что мы ждем и вовлеченность, и лидерство Соединенных Штатов, и мы благодарны за эти усилия", - подытожил он.

Версия на английском языке Sybiha: Ukraine not considering issue of transferring part of its territories to Russia
Версия на азербайджанском языке Ukrayna ərazilərinin bir hissəsini Rusiyaya vermək məsələsini nəzərdən keçirmir

