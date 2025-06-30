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Сибига: Давление на РФ должно быть усилено, ждем принятия 18-го пакета санкций

Сибига: Давление на РФ должно быть усилено, ждем принятия 18-го пакета санкций Глава МИД Украины Андрей Сибига надеется на принятие 18-го пакета санкций ЕС в отношении России в ближайшее время.
В регионе
30 июня 2025 г. 16:32
Сибига: Давление на РФ должно быть усилено, ждем принятия 18-го пакета санкций

Глава МИД Украины Андрей Сибига надеется на принятие 18-го пакета санкций ЕС в отношении России в ближайшее время.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом он заявил на совместной пресс-конференции с германским коллегой Иоганном Вадефулем в Киеве.

"Он (18-й пакет санкций - ред.) должен быть принят в ближайшее время. Мы очень на это рассчитываем. Наши партнеры вводят санкции против РФ не только для поддержки Украины, но и для себя - чтобы защитить Европу", - сказал он.

Сибига поблагодарил Германию за поддержку в продвижении пакета санкций, а также твердую позицию по "Северным потокам".

"Давление на Россию должно быть скоординировано по обе стороны Атлантики. Мы надеемся на принятие сильных санкционных шагов в США, в частности законопроекта Линдси Грэма. Такие шаги будут способствовать мирному процессу, а не препятствуют ему", - уверен министр.

По его словам, Украина рассчитывает получить дополнительные системы ПВО от партнеров, в том числе США. Речь идет о закупке Patriot, которые могут сбивать российские баллистические ракеты.

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Версия на азербайджанском языке Sibiqa: Rusiyaya təzyiq gücləndirilməli, 18-ci sanksiya paketinin qəbul edilməsini gözləyirik

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