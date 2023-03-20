Си Цзиньпин прибыл в Россию с государственным визитом

Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в понедельник с государственным визитом в Россию.
Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.
Самолет китайского лидера приземлился в столичном аэропорту Внуково.
Глава Китая посещает Россию 20-22 марта по приглашению президента РФ. Визит станет его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность главы государства на третий срок.
Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков ранее сообщил о том, что президенты двух стран проведут переговоры во второй половине дня.