Си Цзиньпин прибыл в Россию с государственным визитом

Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в понедельник с государственным визитом в Россию.

Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в понедельник с государственным визитом в Россию.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

Самолет китайского лидера приземлился в столичном аэропорту Внуково.

Глава Китая посещает Россию 20-22 марта по приглашению президента РФ. Визит станет его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность главы государства на третий срок.

Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков ранее сообщил о том, что президенты двух стран проведут переговоры во второй половине дня.