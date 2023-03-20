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Си Цзиньпин прибыл в Россию с государственным визитом

Си Цзиньпин прибыл в Россию с государственным визитом Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в понедельник с государственным визитом в Россию.
В регионе
20 марта 2023 г. 14:06
Си Цзиньпин прибыл в Россию с государственным визитом

Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в понедельник с государственным визитом в Россию.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

Самолет китайского лидера приземлился в столичном аэропорту Внуково.

Глава Китая посещает Россию 20-22 марта по приглашению президента РФ. Визит станет его первой заграничной поездкой после переизбрания на должность главы государства на третий срок.

Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков ранее сообщил о том, что президенты двух стран проведут переговоры во второй половине дня.

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